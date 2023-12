Letos si hory užijete! Na Lyžebraní vás vybaví od helmy přes kombinézy až po patky lyží

A teď to nejlepší – rezervační systém Lyžebraní. Na stránkách lyzebrani.cz si stačí jednoduše rezervovat v nabídnutých termínech čas, který vám vyhovuje. Pak je vhodné dorazit do haly první půlhodinu vašeho dvouhodinového nákupního intervalu. K dispozici vám bude odborně vyškolený personál, který případně pomůže s výběrem. Díky rezervačnímu systému se nestane, že byste se při výběru zboží mačkali s ostatními nakupujícími, jako se to často stává v přecpaných nákupních centrech.