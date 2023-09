Legendami opředené hrady, nedotčená příroda i dobrodružství v podsvětí. Barevný podzim odkrývá nové rozměry chorvatských klenotů

Temný příběh tragické lásky z první poloviny 15. století pojednává o synu hradního pána Fridricha II. z Celje a méně urozené dívce Veronice. Mladý Fridrich se do ní zamiloval a uprchl s ní, aby se mohli vzít. Jeho otec Hermann II. zuřil, syna nechal zatknout a nebohou Veroniku uvěznit na hradě Veliki Tabor. Přestože ji obvinil z čarodějnictví, soud ji ale zprostil viny. Nespokojený Hermann ji i tak nechal utopit v kádi a podle legendy dal její tělo zazdít do stěn opevnění. Dodnes je prý na hradě slyšet tesklivý nářek zavražděné Veroniky. Jejich příběh se stal velice oblíbeným námětem v chorvatské literatuře a ve výtvarném umění.

O něco komornější než středověké hrady, leč neméně zajímavá, je vesnice Kringa ve vnitrozemí Istrie. Její kolorit tvoří kamenné domky a kostelík. Můžete se zde dokonce vydat po stopách nejstaršího evropského upíra Jura Granda. Jeho přízrak udělal na 16 let z Kringy vesnici strachu. Zemřel každý, na jehož dveře v noci zaklepal. Místní lidé nakonec sebrali odvahu a zbavili se těla tohoto upíra. Od té doby zavládl ve vesnici zase mír. V Krinze se už nemusíte obávat nadpřirozených bytostí a můžete se směle vrhnout do ochutnávek istrijské lahůdky – lanýže a zapít ji sklenicí výborného vína – malvazijí.

Druhé největší etnografické muzeum pod širým nebem Donja Kupčina pořádá folklorní festival od 1. do 17. září 2023. Kromě návštěvy samotného skanzenu dřevěných budov z 19. století se návštěvníci seznamují s tradičními řemesly, jídlem, hudbou a divadlem. Je to jedna z příjemných možností, jak se blíže seznámit s místními obyvateli.

Za dobře ukrytou, krásnou a doslova fascinující tváří Chorvatska se musíte vydat do oblasti městečka Perušić. Přesněji řečeno do jejího podzemí. Vyniká totiž rozsáhlými jeskynními komplexy. Konkrétně jeskynní park Grabovača, který se nachází v rozsáhlé nedotčené krajině, je evropský unikát. Návštěvníkům je otevřen až do konce listopadu a vy se k němu snadno dostanete po dálnici A1 Záhřeb–Split. Celé jeho území je chráněné a přístupná je pouze jeskyně Samograd – největší a nejpřitažlivější objekt celého parku.

Součástí staroslověnské mytologie jsou obři nazývaní Hajdi. Byli tvůrci mnoha měst na kopcích Istrie. Postavili i nejmenší město na světě – Hum. Jejich další domov byl samoborský kraj, v němž se bránili příchodu lidí stavbou obrovských skalních stěn a stromů. Dnes jsou tyto útvary součástí Parku přírody Žumberak a vy jej můžete objevovat. Vydejte se do roztomilých vesnic s malebnými řeckokatolickými kostelíky na strmých kopcích. Vaší pozornosti by nemusel uniknout Okić, hrad u Samoboru, který nebyl nikdy dobyt. Při pohledu na jeho polohu to nemůže nikoho překvapit. Díky ní lze zažít úchvatný výhled do pestrobarevné krajiny, zvlášť za přívětivého počasí.