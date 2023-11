Lavina nejvýhodnějších nabídek se na podzim opět utrhla. Řekněte si o slevu na energie

Pokud se rozhodnete s vidinou výhodnější ceny například na konci uzavřené smlouvy pro změnu dodavatele energií, máte na to plné právo. Může se však stát, že pro vás bude obtížné vyznat se v právních předpisech a postupech, které je nutné dodržet. Mnozí z nás pak mají pocit, že to je celé moc složité, a tak se dostanou do pasivity a nemají chuť změnu dotáhnout do konce. Tím se ale stáváme dokonalou kořistí pro stávající dodavatele.