Konec smluv s nízkými cenami je tady. Nezaspěte cenový skok a srovnejte si včas cenové nabídky, radí experti

Po pádu Bohemia Energy (BE) a dalších dodavatelů, kteří ukončili během let 2021 a 2022 své působení na českém trhu, se dají odběratelé energií rozdělit do několika kategorií podle smluvního závazku a ceny za energie. Všechny tyto skupiny míří ke stejnému závěru, a to dvojnásobnému až trojnásobnému navýšení ceny za elektřinu i odebraný zemní plyn.