Jak přeměnit sílu slunce v cenově dostupnou energii? Pořízením vlastní fotovoltaiky ušetříte hned dvakrát

Konečně jsme se dočkali. Dlouho očekáváná novela energetického zákona Lex OZE I umožňuje nově využívat všechny benefity vlastní fotovoltaické elektrárny široké skupině českých domácností i firem. Nově již totiž nebude nutné mít licenci od Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na provozování vlastní střešní fotovoltaické elektrárny o výkonu do 50 kW, jako tomu bylo do 10. ledna letošního roku. Do tohoto data platilo omezení bez nutnosti licence pouze do výkonu 10 kW.