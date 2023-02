Důvodů, proč si pořídit klimatizaci, je hned několik. Některé vás možná překvapí

Je prokázáno, že člověk se cítí nejlépe při okolních teplotách v rozmezí přibližně 21 až 24 stupňů Celsia. Nižší či vyšší teploty mohou u člověka vyvolávat nepříjemné pocity, které ovlivňují to, jak se cítíme, jakou máme náladu, a tedy i to, jak jsme celkově naladěni. Nikomu asi neuniklo, že se čím dál více stírá hranice mezi zimou a létem. Také se setkáváme s velmi rychlým nástupem tropických veder. Když pak skutečně vysoké teploty udeří, jsou mnozí zaskočeni skladovou nedostupností klimatizací, za které jsou pak ochotni platit zlatem. Jak každý z nás na vlastní kůži už někdy určitě zažil, není nic horšího než se během tropických teplot v noci převalovat a toužit po klidném, kvalitním a hlubokém spánku.

Pomocí klimatizace můžeme velice snadno a rychle v parném letním období ochladit vzduch v místnosti na ideální teplotu. Pro efektivní regulaci teploty pomocí klimatizace je však dobré dodržovat některé zásady. Například že rozdíl mezi venkovní teplotou a teplotou v bytě by neměl být větší než asi 6 stupňů Celsia. Ve společnosti 81 klima, což je přední český dodavatel klimatizací,vám doporučují: „Než se vydáte z chladné kanceláře nebo klimatizovaného pokoje do horkých ulic, zůstaňte třeba chvíli sedět v neklimatizované chodbě a napijte se minerálky. Předejdete tak teplotnímu šoku, který by vaše tělo mohlo utrpět.“