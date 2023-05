Dobrá zpráva pro všechny bikery: Poznejte nové posily v cyklistické stáji Pells

Tip: V Brně v ulici Heršpická můžete navštívit dosud nejmodernější prodejnu Pells. Prodejní plocha je rozdělena do dvou pater a umožňuje tak vzdušnější rozmístění jednotlivých modelů kol, čímž usnadňuje pojetí prodejny i jako showroomu.

Modelová řada Duke v Pellsu již léta panuje kategorii XC MTB a je určena všem zarytým XC srdcařům. Ke klasickým celokarbonovým hardtailům Duke přibyly celoodpružené MTB – Duke FS . Horská kola Duke FS jsou definicí moderního cross country kola – jsou lehké, mají nízké karbonové rámy, dlouhý reach, položený hlavový úhel a systém odpružení zero pivot. Tyto univerzální závodní stroje doplněné o zadní tlumič jsou zrozené i pro nejtěžší závodní okruhy. Nová agresivní geometrie a odpružení posunuly Duky FS o pořádný kus dopředu.

Technicky náročné traily i bikeparky – to je svět nových Tarpanů. Odolný, celoodpružený hliníkový rám s agresivní geometrií poskytuje ideální kombinaci skvělých sjezdových i stoupacích schopností. Vnitřní vedení kabeláže, čtyřčepový systém odpružení, velká 29“ kola či teleskopická sedlovka jsou samozřejmostí. Pells je vyrábí ve dvou provedeních. První z nich nese přízvisko AM a jedná se o nekompromisní all mountain stroj o zdvihu 160/140 mm. Druhou variantou je pak hravý trail bike s označením TR se zdvihem 130/120 mm. Záleží jen na vás, jakému způsobu jízdy dáváte přednost.