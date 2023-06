Dál od přelidněného břehu: Nafukovací kajak či kánoe jsou lodě pro každého

„Nevím, co lásce k vodě přivedlo nebo ještě přivede vás, ale u mě to v dětství bylo pár okének z vypůjčeného sešitu Rychlých šípů, kde tito moji hrdinové podnikli bitvu na řece s partou Potápníků. Tenkrát měli Rychlošípáci půjčené nafukovací čluny. Jak já tehdy toužil po podobném člunu. Bohužel mi však tenkrát ani doba, ani tehdejší technologické možnosti nepřály,“ vzpomíná Ondřej Petržílek, zakladatel Pádlujte.cz .

Dnes už naštěstí může mít díky stále se vyvíjejícím technologiím svoji loď u vody opravdu každý. A navíc si ji tam bez problémů přivezete třeba i autobusem. Přitom tato loď splňuje přesně to, co se od ní očekává – nízkou váhu a maximální skladnost. Těmito vlastnostmi disponují rekreační kajaky a kánoe , jejichž použití je zcela jednoduché i pro naprostého začátečníka. A co víc! Tahle plnohodnotná plavidla udělají radost nejen dětem, ale i aktivním dospělým.

Dovolenou s nafukovacím kajakem nebo kánoí ocení nejen děti, ale i ti, které láká podívat se, co je za nejbližším skaliskem, a užít si tak svou malou radost z objevování. Do kajaku navíc naložíte vše, co budete potřebovat třeba pro celodenní výlet podél pobřeží nebo na přesun do kavárny v nejbližším městečku.