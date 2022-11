Chřipka je zpět. Na očkování proti ní je teď nejvyšší čas

Minulý rok nás před ní alespoň trochu chránily povinné roušky, díky kterým se nákaza tolik nešířila. Zkušenosti z jižní polokoule to potvrzují – například v Austrálii, kde chřipka probíhá dříve než v Evropě, letos její výskyt překročil pětiletý průměr. Jak bychom se měli na chřipkovou sezonu správně připravit a jak se před touto nemocí chránit?

Chřipka představuje zvýšené riziko pro více než 2 miliony lidí v Česku. Do této skupiny patří zejména senioři, ale i lidé s chronickým onemocněním, jako je například onemocnění srdce a cév, plic, ledvin a jater, astmatici nebo diabetici. Patří sem také pacienti po odstranění sleziny a transplantaci krvetvorných buněk, stejně jako lidé s vrozenými nebo získanými poruchami imunitního systému, cystickou fibrózou nebo chronickou anémií.

Období od října do prosince je na očkování proti chřipce nejvhodnější . Doporučuje se již všem dospělým od 50 let, ale zejména seniorům a lidem ze zmíněných rizikových skupin. Chřipka u nich totiž často vede ke zhoršení základního onemocnění, vzniku dalších komplikací a může být i životu nebezpečná.

Proočkovanost lidí z rizikových skupin proti chřipce je v Česku velmi nízká, což platí i pro celou českou populaci. „Každoročně se u nás nechá proti chřipce očkovat pouze přibližně 20 % lidí z ohrožených skupin, což je ve srovnání s jinými vyspělými zeměmi velmi málo. Například ve Velké Británii, Irsku nebo Nizozemsku je to 60 až 75 %,“ uvádí MUDr. Jan Kynčl, Ph.D., vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí Státního zdravotního ústavu.

Světová zdravotnická organizace doporučuje, aby bylo očkováno alespoň 75 % populace z rizikových skupin. Česko bohužel této hranice dlouhodobě nedosahuje. Motivovat k očkování proti chřipce se přitom řadu let snaží nejen české zdravotnické instituce, ale i odborné společnosti a lékaři.

„Každý rok připomínáme zejména rizikovým skupinám pacientů, ale i těm, kdo o ně pečují nebo jsou s nimi v úzkém kontaktu, aby se nechali proti chřipce očkovat. Je to nejlepší způsob prevence, a přestože vakcína nemusí stoprocentně ochránit před nákazou, výrazně snižuje riziko možných zdravotních komplikací, které mohou vést k hospitalizaci, nebo dokonce k úmrtí,“ upozorňuje MUDr. Zdeňka Jágrová z Hygienické stanice hlavního města Prahy.

Nechat se očkovat proti chřipce je možné především u praktického lékaře, ve zdravotních ústavech nebo v očkovacích centrech. Ideální čas je od října do prosince, aby si tělo stihlo včas vytvořit protilátky, než vypukne epidemie. Ta u nás obvykle vrcholí v únoru. Senioři nad 65 let a pacienti z rizikových skupin mají tuto vakcínu plně hrazenou z veřejného zdravotního pojištění.

„Protože po očkování postupně ubývá ochranných protilátek, a to výrazněji u seniorů, je velmi důležité i jeho správné načasování. V největší míře by mělo být realizováno během října a listopadu a ideálně dokončeno do konce prosince,“ vysvětluje MUDr. Jan Kynčl. Očkování v pozdějším termínu má však stále smysl. Je ale třeba počítat s tím, že ochrana proti onemocnění nastoupí až přibližně dva týdny po podání vakcíny.