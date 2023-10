Česká firma vyvinula hned dva produkty, které oddálí stárnutí pleti, ale poradí si i s dalšími problémy

Peptidy jsou velmi populární aktivní látkou používanou v kosmetice. Není se čemu divit. Jsou totiž účinné, fungují velmi rychle a přesně vědí, co která pleť potřebuje. Česká firma přišla hned s dvěma produkty, jež by neměly chybět v kosmetické výbavě žádné ženy, která si chce co nejdéle uchovat mladistvý vzhled nebo která řeší nějaký problém s pletí. Peptidy si poradí s ledasčím!

Foto: shutterstock.com Dbejte o sebe s těmi správnými pomocníky

Článek Řečí odbornou jsou peptidy organické sloučeniny z aminokyselin, které regulují různé biochemické procesy v buňkách. V překladu to ve své podstatě znamená, že peptidy umí komunikovat s buňkami pokožky a dávají pleti signály, co má dělat. Například že se má obnovovat, chránit, zvyšovat svou pevnost nebo třeba pružnost. Každý peptid působí na konkrétní receptor buňky a aktivuje specifický proces. Zatímco jeden peptid předá buňce informaci, na kterou zareaguje produkcí kolagenu, odlišný peptid stimuluje produkci elastinu, nebo naopak blokuje tvorbu pigmentu. A teď pozor. To, že na pleť působí vícero peptidů, umocňuje jejich účinek a má pozitivní vliv na zdraví kůže, a to prokazatelně bez vedlejších účinků. Peptidy se chovají jako tělu vlastní látky, nezpůsobují alergie či jiná podráždění. A naopak bez peptidů je pleť nesoudržná, dochází k jejímu povolení, vzniku vrásek, změnám její textury a snížení elasticity. Anketa Máte zkušenost s aktivními složkami v kosmetice? Ano a mám pocit, že jedině tyto složky jsou účinné! 100 % Ano, vím, že jsou v kosmetice různé složky, ale blíže je nezkoumám. 0 % Netuším, o svou pleť se nijak zvlášť nestarám. 0 % Celkem hlasoval 1 čtenář. Není to jen o stárnutí Na pleť samozřejmě působí i vnější vlivy. Například v období podzimu, který s sebou přináší chladné a sychravé počasí, trpí suchá a citlivá pokožka. Peptidové krémy jsou výborným pomocníkem pro uklidnění, hydrataci, zpevnění a ochranu pleti. Pleti způsobuje celou řadu problémů i znečištění životního prostředí. Pleť, která je tomuto pravidelně vystavována, je mdlá, může být podrážděná či s alergickou reakcí. Objevují se na ní tmavé skvrny a samozřejmě také známky předčasného stárnutí. Foto: shutterstock.com Dopřejte své pleti jen to nejlepší! Řešení vymysleli Češi Peptidové krémy české kosmetické značky MG Laboratory posilují kožní bariéru a jsou plné silných antioxidantů, díky kterým se pleť efektivně brání proti nečistotám a vlivům z okolí. To znamená, že nejenže vypadá, ale zároveň se i stává zdravější, je více elastická, rozjasněná a díky efektu obnovy DNA i omlazená. Peptidová dvojice od MG Laboratory Firma MG Laboratory přišla s novinkou – dvojicí revolučních peptidových krémů. Jedná se o luxusní řešení v péči o pleť, krémy ji vyživují, ale hlavně jí dodávají mladistvý vzhled a zároveň ji chrání před vnějšími vlivy. Oba produkty obsahují nejmodernější účinné látky. Má pleť je prakticky hned po nanesení krému od MG Laboratory sjednocená a hebká, póry, které mě trápí, jsou určitě mnohem méně patrné. Nebála bych se tvrdit, že pleť vypadá svěže jako po profesionálním ošetření. Já určitě oceňuji i fakt, že se prakticky hned po nanesení krému mohu jít nalíčit. S make-upem nejsou nejmenší problémy, netvoří se žmolky, mastné plochy. Dokonce bych řekla, že se mi s krémem od MG Laboratory i prodloužila výdrž make-upu. Markéta, 38 let Daytime Nourishing Moisturizer neboli Denní vyživující krém přináší dlouhotrvající hydrataci s důrazem na ochranu před znečištěním. Oproti tomu Advanced Ultra-Rich Moisturizer tedy Pokročilá péče o pleť je více regenerační a díky své schopnosti liftingu a anti-age účinku je určená spíše pro starší pleť. Pořídila jsem si oba krémy od MG Laboratory. Na den používám lehčí verzi Daytime Nourishing Moisturizer a na noc trochu hutnější Advanced Ultra-Rich Moisturizer. S aktivní látkami v kosmetice mám bohaté zkušenosti, byla jsem zvědavá, jestli mě peptidy přesvědčí o své účinnosti. Nebudu vám lhát, už po pár dnech jsem věděla, že jsem narazila na zlatý grál! Moje pleť je projasněná, vyhlazená, barva sjednocená, stáhly se mi póry, pupínky se netvoří ani jednou měsíčně. Pleť mám teď v takovém stavu, že se mě několik kamarádek ptalo, jestli jsem nebyla na nějakém zákroku. Kudy chodím, tudy kosmetiku od MG Laboratory doporučuji! Lucie, 43 let Daytime Nourishing Moisturizer / Denní vyživující krém S tímto produktem dodáte pleti dlouhotrvající hydrataci a tím pádem získáte vyživenou a pružnou pleť. Denní vyživující krém posiluje kožní bariéru a chrání pleť před UV zářením a modrým světlem. Kombinace aktivních látek pleť zpevňuje a rozjasňuje, sjednocuje její tón, minimalizuje póry a redukuje začervenání. Daytime Nourishing Moisturizer je vhodný na denní používání pro všechny typy pleti včetně citlivé a aknózní. Daytime Nourishing Moisturizer / Denní vyživující krém obsahuje: Peptidový komplex složený ze čtyř peptidů – nutecylu, tricollu, defensylu a alaptidu

Niacinamid , silný antioxidant, který pomáhá zesvětlovat pigmentové skvrny a sjednocovat tak tón pleti. Zároveň zlepšuje strukturu pleti

Squalan získaný z udržitelně pěstované cukrové třtiny. Squalan poskytuje pleti hydrataci, zlepšuje kožní bariéru, pomáhá zvyšovat účinnost ostatních aktivních látek a poskytuje ochranu proti stárnutí pleti

Extrakt z arniky – klinicky prokázáno, že zvyšuje hladkost, pevnost a jas pleti Foto: MG Laboratory Daytime Nourishing Moisturizer / Denní vyživující krém Účinky Daytime Nourishing Moisturizer / Denní vyživující krém: Zvyšuje obranyschopnost pokožky před nepříznivými vlivy prostředí (oxidační stres, smog, UV záření, modré světlo z displejů a monitorů)

Obnovuje DNA a podporuje funkce buněk v hlubších vrstvách pleti

Obnovuje pevnost, pružnost, regeneraci a hydrataci pokožky, čímž zpomaluje její stárnutí

Snižuje tvorbu vrásek a již vzniklé zjemňuje

Rozjasňuje pleť

Sjednocuje tón pleti

Tvoří prevenci před tvorbou pigmentových skvrn

Minimalizuje póry

Redukuje začervenání

Zklidňuje podrážděnou, citlivou či aknózní pleť

Pleť je hladší, pevnější, zdravější a vypadá mladistvě Advanced Ultra-Rich Moisturizer / Pokročilá péče o pleť Advanced Ultra-Rich Moisturizer zajišťuje intenzivní hydrataci a obnovu kožní bariéry s liftingovým účinkem. Anti-age peptidy a výživné oleje regenerují, vyhlazují a zpevňují pleť zevnitř. Vyvážené spojení prvotřídních klinicky ověřených složek a účinných antioxidantů přináší viditelně rozjasněný a mladistvý vzhled. Krém je vhodný pro všechny typy pleti – obzvlášť pro citlivou, suchou nebo zralou. Advanced Ultra-Rich Moisturizer / Pokročilá péče o pleť obsahuje: Peptidový komplex složený z pěti peptidů – nutecylu, tricollu, defensylu, alaptidu a elastylu

Marulový olej z jižní Afriky, který má vyživující, ochranné a zvláčňující vlastnosti. Pomáhá při obnově buněk a chrání je před škodlivými vlivy prostředí

Hydrasynol , který má silné hydratační účinky podložené mnoha klinickými studiemi. Je vhodný zejména pro stárnoucí pokožku

Jojobu , která má změkčující a regenerační účinky. Zlepšuje funkčnost kosmetických produktů Foto: MG Laboratory Advanced Ultra-Rich Moisturizer / Pokročilá péče o pleť Účinky Advanced Ultra-Rich Moisturizer / Pokročilá péče o pleť: Cíleně podporuje tvorbu kolagenu a elastinu v pokožce

Hluboká hydratace pro mladistvý vzhled a vyhlazení vrásek

Rozjasnění pleti, sjednocení tónu, snížená pigmentace pleti

Obnova DNA a podpora funkce buněk v hlubších vrstvách pleti

Zlepšuje schopnost regenerace pokožky a posiluje přirozenou kožní bariéru

Zklidňuje podrážděnou, citlivou či suchou pleť Závěrem si tedy shrňme, že kosmetika, která obsahuje peptidy, je opravdu účinná, což potvrzují mnohé vědecké studie. Peptidy se chovají jako tělu vlastní látky, jejich používání je tedy bezpečné. Účinek peptidů na pleť se projeví poměrně brzy, to znamená už po pár dnech používání. Společnost MG Laboratory navíc své novinkové produkty (kromě toho, že obsahují koktejl peptidů), obohatila i o další účinné látky, které jsou pro pleť prospěšné. A tak nezbývá, než Daytime Nourishing Moisturizer či Advanced Ultra-Rich Moisturizer vyzkoušet na vlastní kůži. Kdo je připraven, není překvapen Udělejte letos o Vánocích radost manželce, přítelkyni, mamince či babičce dárkem, který každá žena ocení. Darujte jim kosmetiku MG Laboratory.

