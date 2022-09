Česká designová elektrokola dobývají svět. Co stojí za podnikatelským úspěchem manželů Malinových?

Z nejnovějšího průzkumu Raiffeisenbank a Mastercard vyplynulo, že drobní podnikatelé a živnostníci tráví až jeden pracovní den týdně činnostmi, které nepovažují za produktivní. Řeší papírování, čekají na infolinkách nebo musí chodit na úřady a do bank kvůli záležitostem, které by bylo efektivnější vyřešit online.

Z průzkumu vyplynulo, že pokud by podnikatelé nějaký volný čas ušetřili, nejraději by ho využili k odpočinku, věnovali by se svým koníčkům nebo své rodině. To ale neplatí v případě manželů Malinových. Ti chtějí věnovat všechen svůj čas, který se jim díky digitálnímu bankovnictví podaří uspořit, dalšímu rozvoji svého byznysu.