Baby nebude sedět v koutě. Připravte se na příchod miminka včas, a hlavně v klidu

Cumel, dudlík, dudánek i šidítko. Proč se ho nebát? Ze studie, do které bylo zapojeno 1 021 maminek, vyplynulo doporučení, že nabízení dudlíku po patnácti dnech od porodu (tedy v době, kdy už je kojení denní rutinou) nemá žádný vliv na kojení, a to včetně jeho frekvence či délky. Ve prospěch dudlíků mluví i studie, které dokazují, že dudlíky snižují obávaný SIDS (syndrom náhlého úmrtí dítěte), a to až o šedesát procent. Americká akademie pediatrů zařadila používání dudlíku do svých Doporučení pro bezpečný spánek kojenců.