Pastoral Brothers: Chlapi, nebuďte prasata

V současné době se snaží mladé kluky vzdělávat o vhodném chování vůči opačnému pohlaví. „Já to řeším s kluky ve škole, že to není o tom, co má holka na sobě, ale že je to o nás mužích, abychom se nechovali jako hovada. Začíná to sebekontrolou, že se dokážu ovládat, když to někdo nedokáže, můžu být ten dobrý příklad, co to zastaví, “ popisuje školní kaplan.