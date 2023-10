Online terapie usnadňují obětem domácího násilí přístup k potřebné pomoci

„Oběť domácího násilí je velmi specifická kategorie lidí, tito lidé mají na začátku velký problém o své situaci mluvit. Dlouho trvá, něž o ní poprvé promluví, když narazí špatně, ztratí důvěru a několik dalších let o této problematice nemluví vůbec,“ popisuje psychoterapeutka v úvodu rozhovoru.

Velmi typický je u domácího násilí syndrom vařené žáby, kdy se hranice nenápadně posouvají a obětem se zaběhnuté chování postupem času nezdá nijak neobvyklé. „Žiju-li dlouho v nějakém prostředí, považuji věci za samozřejmé, posouvám svou hranici, kterou bych na začátku vůbec nevnímala. Stydím se, nechci to říct kamarádům, protože co by si o mně mysleli,“ objasňuje Horníková.