Zorganizujte svůj domov a šetřete tak čas, nervy i peníze

Svým klientům se snaží ukazovat, že mít krásný a uspořádaný domov není náročné, ba právě naopak. Nejtěžší je s organizací domova začít, pak už to jde prý samo. Základem je, aby každá věc měla své místo, a vždy je nutné se zamýšlet nad tím, jak často daný předmět člověk využívá. Erika se věnuje všem typům místností. Pro všechny však platí stejný postup a to, že se vždy začíná tříděním.

Příčinou nefunkční organizace je v 80 % případů to, že lidé mají moc věcí a že schovávají i ty, které již dlouho nepoužívají a nepotřebují. Naráží na krabice plné starého harampádí či na několik věcí ke stejnému účelu, často jde i o nevhodné dárky a oblečení, které roky leží nepoužité ve skříni. Pokud s tím klienti souhlasí, odváží pak vyřazené věci do azylových domů a na další místa, kde dostanou šanci ještě někomu posloužit.

Její služba má mnoho podob, od online kurzů přes konzultace až po osobní organizaci. Když jede Erika k někomu domů, znamená to pro klienta menší ztrátu soukromí. Mnozí se stydí za nepořádek a schraňování věcí, s ničím z toho však Erika nemá problém. Klienty se snaží nejdříve poznat, aby výsledek organizace nesl potřebné ovoce a zjednodušil klientům co nejvíce fungování v dané místnosti.

Organizace hraček je prý samostatná kapitola, která dává rodičům dost zabrat. Nejčastějším problémem je, že dětem vše dávají do jednoho velkého boxu, a to bez ohledu na typ hračky. Rodiče by už nejlépe od malička měli učit děti vyřazovat nepoužívané hračky a posouvat je dál.