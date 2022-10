Jak hospodařit s penězi v rodině? Poradí vám mazaná matka

Vystudovala obor účetnictví a finanční řízení podniku na VŠE, a hned při škole se dostala k práci personalistky a přímému vyhledávání pracovníků pro vrcholové pozice. Této práce se drží dodnes a je za ni vděčná. Může se jí totiž věnovat po oficiální pracovní době a v dalších chvílích, kdy jí to dítě dovolí. Jako OSVČ si tedy nedala po porodu ani moc dlouhou pracovní pauzu a po pár týdnech se opět vrhla do pracovního procesu.

Viola je maminkou dvouleté holčičky. Už v těhotenství se rozhodla vyzkoušet si, jaké to bude vyjít s málem, a tak pečlivě zapisovala a hledala možnosti, jak se vejít do daného rozpočtu. Své počínání sdílela na blogu, na kterém se snaží inspirovat k lepšímu hospodaření s penězi další maminky. Pro svoji dceru se snaží vytvářet umělý nedostatek, aby si už od malička uvědomovala hodnotu peněz. Přiznává však, že jí to dělá značné problémy a dopřává jí zbytečně moc.

View this post on Instagram

Viola tvrdí, že když člověk opravdu chce někde ušetřit, tak se mu to podaří a nebude utrácet za zbytečnosti. Jakmile musí totiž všechny výdaje zapisovat, nutí ho to nad každým nákupem více přemýšlet. Nejvíc se prý sama Viola naučila špatnými a drahými nákupy v minulosti, které se nyní snaží už neopakovat. V budoucnu by chtěla být stále mazanější a předávat to také své dceři.