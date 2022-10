Pavel Soukup dokumenty miluje. A ještě za ně dostávám peníze, směje se dabér

Pavel Soukup dabování podle svých slov miluje a k životu ho potřebuje. „Neobešel bych se bez něj,“ říká v podcastu s tím, že dabing je podle něj vlastně pokusem o kopii. „Přináší mimořádný vklad, ale už do cizího díla. To je fakt, “ myslí si Soukup.

V případě dalších herců, již v češtině mluví jeho hlasem, ale už nedokáže vyzdvihnout, jakého by daboval nejraději. „Všichni jsou mistři svého oboru. Kdybych se s nimi setkal, bude to stejné, jako když jsem se setkal například s panem Hrušínským,“ říká Soukup s tím, že během své kariéry rád daboval i zcela neznámé herce, kteří se nedostali k tak dobrým rolím jako například Robin Williams nebo Michael Douglas, jimž svůj hlas také propůjčil.

Díky svému klidnému hlasu dostal Pavel Soukup šanci připsat si na své konto komentování stovek dokumentů. „Dokument je skvělá věc. Je to moje radost, já se poučím, a ještě za to dostanu peníze. To by snad mělo být trestné,“ směje se Soukup. „Je škoda, že se mi teď dokumenty trošku vyhýbají. Co jsem opravdu miloval, tak to byl pořad STOP – Rady řidičům,“ dodává.