Očima Saši Mitrofanova: Robot čtoucí jízdní řád není vlk. Bohužel

Co ale je mimořádně zajímavé, je důvod jeho nepřijatelnosti jak pro TOP 09, tak pro SPOLU. Předsedkyně Topky Markéta Pekarová Adamová tento důvod uvést odmítla. S lidoveckou upřímností ho však prozradil europoslanec a kandidát KDU-ČSL na další roky v Bruselu a Štrasburku Tomáš Zdechovský: „I my jsme na naší kandidátce potlačili některé výrazné lidi proto, aby mohla ta kandidátka vzniknout a vytvořila dobrý tým.“

Slyšte tedy, že základním kritériem sestavení evropské kandidátky SPOLU měla být snaha o potlačení výrazných lidí. Zní to ovšem jako tvrzení v rozporu s realitou. Výrazní jsou přece schválení kandidáti SPOLU Alexandr Vondra, Luděk Niedermayer, Ondřej Kolář. Sám Zdechovský je léta tak mediálně výrazný, že člověk čeká, že když si půjde pro pivo, vykoukne z ledničky jeho tvář.

Zkuste si představit proti Babišově mašině, produkující slovní smog, uprskané nepravdy a hulvátství, kohokoli z této kohorty kandidátů SPOLU a odhadněte jeho úspěšnost. Tak dobře, pokud někoho napadne, že to není jejich role, přikývnu, že má pravdu. Ve studiu ale seděl proti vlkovi s pěnou u huby robot čtoucí jízdní řád.

Fiala se sice nenechal vyprovokovat, ale postrádal emoce. Cílil paradoxně na voliče opozice více než na vlastní. Jeho (ex)příznivci nepotřebují chlácholit, že v příštím roce bude líp. Možná by spíše uvítali, kdyby strčil Babišovu stroji na hnus klacek do ozubených koleček a zastavil jeho chod. V polistopadové české politice přitom dlouho byli dva lidé, kteří uměli protivníka zničit bez tupých urážek a debilních lží, jejichž prázdnotu nevidí jen voliči jistého druhu.

Miloš Zeman odešel do politických věčných lovišť. Miroslav Kalousek je ve formě a právě byl odmítnut současnou psí smečkou. OK, je to běžný politický boj. Proti těmto psům jak doma, tak ve světě však nestojí jiní psi. Nahoru se derou vlci, kteří jdou za kořistí bez skrupulí. Robot čtoucí jízdní řád není vlk. Bohužel.