Milan Orlowski: Veřejnost na naše úspěchy zapomíná, v Japonsku jsem spal na zemi

Stěhování do Německa (12:21)

Milan Orlowski letos oslavil sedmdesátku, do sportovního důchodu se ale rozhodně nechystá. S Jindřichem Panským objíždí svět s exhibicemi, při kterých baví fanoušky. „Je to pro diváka daleko atraktivnější než současný stolní tenis. Ten už je jen o podání a jednom úderu. Hráli jsme snad všude, kromě Spojených států, kde to moc lidí nezajímá,“ říká Orlowski, kterého si v 18 letech všimli na MS v Japonsku v roce 1971.