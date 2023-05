Klidně by rodila každý týden, přípravy na hypnoporod se vyplatily

Témata dnešního dílu: Zpátky k modelingu po porodu (10:17)

Když jste duchem na cestách (41:26)

Tereza s sebou na focení často bere i dvouletého syna, který si čas v zákulisí užívá. Cestu k mateřské lásce však měla trnitou, po porodu na ni musela nějakou dobu čekat.

„Nedocházelo mi, že si tím procházím. Spíš jsem si říkala, že jsem divná. Až později jsem zjistila, že to byla poporodní deprese,“ hodnotí s pohledem do minulosti Tereza.

Tvrdí o sobě, že je perfekcionistka. Přípravě na porod a péči o miminko věnovala hodně času. Od té doby ve svém snažení pokračuje a snaží se synovi vždy dávat jen to nejlepší, a podpořit tak co nejvíce jeho přirozený a zdravý vývoj, ať už se jedná o společné aktivity, kvalitní stravu, nebo třeba vhodnou obuv.

„Měla jsem úžasný porod, klidně bych rodila tak jednou týdně. Připravovala jsem se na něj s dulou. V těhotenství jsem oslovila Jemné zrození, ti se věnují hypnoporodu, a protože já ráda pracuji se svou myslí a tělem, přála jsem si zažít porod bez medikamentů. Prostě si to užít. To se povedlo a bylo to super,“ vzpomíná Tereza.

Těhotenství i přicházející porod si společně se svým mužem do posledních chvil, kdy to bylo možné, nechávali jen pro sebe. I přes velmi konkrétní až alternativní porodní plány vyslyšela porodnice její přání do puntíku. O detailním průběhu a prožívání porodu se Tereza v podcastu rozpovídá.

Americký sen v Kalifornii

V době, kdy dle svých slov žila americký sen, se rozhodla i pomáhat a dát svou energii do něčeho dobrého. Vždy si přála mít vlastní značku, a tak své přání propojila se seniorkami, které pletou ze široké alpakové vlny svetry a jiné pletené zboží. Tento projekt s názvem Ouma od Babičky vznikl ve spolupráci s Životem 90 a stále funguje, ačkoli na něj Tereza s příchodem mateřství už nemá tolik času.

„Mám pocit, že my ženy na sebe klademe příliš vysoké nároky. Všude kolem sebe vidíme ty dokonalé maminky, co porodí a hned vypadají dokonale, pracují, zvládají péči o domácnost, dokážou pravidelně cvičit, starat se o dítě… Ten tlak ze strany mužů není takový, jaký si ho děláme my matky samy. Není nic špatného na tom být jenom máma, je to dost.“