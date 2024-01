Teror v Rudém moři je pro Evropu problém, ta však dělá mrtvého brouka

Bohužel ani na úrovni národních vlád, ani na úrovni institucí jako jsou Evropská unie či Severoatlantická aliance není podle mého názoru hrozbám v oblasti Rudého moře věnovaná přiměřená pozornost. Naše nedbalost, nebo spíše nevšímavost, znamená, že naše budoucí náklady budou mnohonásobně vyšší, než jak by tomu bylo v případě včasného zásahu. Nicméně, není to v Evropských dějinách zdaleka poprvé a zřejmě ani naposledy.

Je to dané její schopností přepravovat bezkonkurenčně největší množství nákladu za jednoznačně nejnižší cenu. Celou řadu nákladů (například zemní plyn, ropu, uhlí, železnou rudu) není možné mezi kontinenty v rozumném množství ani jinak přepravovat. Jen s velmi malou mírou nadsázky se dá říct, že s ovládnutím námořní dopravy naše (euroatlantická) civilizace vznikla, ale také to znamená, že může zaniknout. Zvláště dnes, v globalizovaném světě, kdy jsme si vypěstovali až nezdravou závislost na neustálém přísunu zboží, které vzniká na asijském kontinentu (Čína, Indie, Bangladéš, Pakistán) a surovinách z oblasti Arabského zálivu (ropa a zkapalněný zemní plyn).

O negativech takové závislosti jsme se mohli názorně přesvědčit během covidové pandemie, a zejména po jejím skončení, kdy došlo k enormnímu nárůstu poptávky po lodním prostoru. To v kombinaci s přerušením tradičních dodavatelských řetězců znamenalo nejen prudký nárůst cen, ale také kolaps v dodávkách některých klíčových komodit. Druhou ukázkou toho, co v globálním obchodě znamená přerušení lodní dopravy, byl incident kontejnerové lodi Ever Given v Suezském průplavu v roce 2021. Loď tchajwanského rejdařství Evergreen Marine blokovala průplav v místech mezi městem Suez a Velkým Hořkým jezerem „pouhých“ šest dní, přesto byly obchodní škody vyčísleny na 9,6 miliardy amerických dolarů.