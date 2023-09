Evropa dusí vlastní průmysl i ekonomiku, na změnu již mnoho času nezbývá

Za absolutně největší problém české ekonomiky považuje Špicar levnou ekonomiku. „My jsme do značné míry subdodavatelé. My vyrábíme chladič a motor do německé ledničky. Němec je výrobce finálního produktu, té ledničky. Má na ní marži finálního výrobce, on je ten, kdo si může hrát s marketingem, designem a může se rozhodnout, kam to vyveze. Dostává v celém procesu absolutně nejvíc peněz,“ vysvětluje.