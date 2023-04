Velikonoce se jarně tvářit nebudou

V pátek by mělo převládat zataženo, méně oblačnosti bude zpočátku na západě, ale postupně se zatáhne i tam. Na východě je třeba místy počítat se slabým sněžením, které se postupně přesune do vyšších poloh. Ranní teploty klesnou nejčastěji k 2 až -2 °C, denní setrvají mezi 6 a 10 °C, přičemž na severovýchodě území to bude pouze 1 až 3 °C.