V ovzduší je vysoké množství pylu, upozorňují meteorologové

„Při vysoké a mimořádné míře ohrožení pylem doporučujeme omezit pobyt venku a fyzickou aktivitu, v autě pravidelně měnit pylové filtry a nejezdit s otevřenými okny, vyplachovat nos fyziologickým roztokem,“ doporučují meteorologové s tím, že lidé alergičtí na pyl by neměly kouřit, měly by se vyvarovat sekání trávy. Rovněž by měli používat brýle proti slunci.