Teploty půjdou razantně dolů

👉Sice zažíváme v těchto dnech doslova jarní počasí, příští týden může být ale velmi rozdílný. Z neděle na pondělí by měl totiž nad naše území proniknout původem arktický vzduch a na tomto scénáři panuje mezi modely už poměrně dobrá shoda. 👉Otázka je, jak dlouho se chladný vzduch nad naším územím udrží a jak výrazný tento vpád bude (to se bude ještě zpřesňovat). V tuto chvíli to ale vypadá i na možnost ❄ a to dokonce přechodně i v těch nejnižších polohách. ❗️Potenciálně může být tato situace už také kritická s ohledem na první kvetoucí ovocné stromy, protože noční teploty půjdou lokálně pod 0 °C. 👉Situaci budeme sledovat a upřesňovat v následujících dnech. Animace zachycující tuto situaci na videu ⬇. Data z wxcharts.com znázorňují teplotu ve výšce cca. 1500 m n.m.