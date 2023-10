Podzimní počasí už zůstane

Rychlé ochlazení, které do Česka přišlo o víkendu, už zůstane. Teploty jen stěží budou přesahovat 15 stupňů. Bude však, alespoň na začátku týdne, slunečno. Mraky by se měly objevit až ve čtvrtek. Novinkám to řekla meteoroložka Dagmar Honsová.

Živě: Aktuální záběry z panoramatických kamer 16. 10. 2023Video: Sitour / Novinky.cz

Článek „Počátek týdne bude slunečný a to díky vlivu oblasti vysokého tlaku vzduchu. Rána ale budou při malé oblačnosti a utišení větru mrazivá,“ řekla Honsová. Nejchladněji by mělo být v noci na středu, kdy teploty nad ránem klesnou až k -4 stupňům. Dodala, že teploty na konci týdne lze jen velmi těžce určit, protože se nad Evropou vytvoří frontální rozhraní, jehož poloha není jasná. „A to může s teplotami ještě pořádně zamíchat. Pravé podzimní počasí nám už ale nikdo neodpáře,“ řekla. V pondělí bude jasno až polojasno, odpolední teploty jen mezi 6 a 11 °C. Na horách by se mohly objevit mraky a také přeháňky, v polohách nad 700 metrů nad mořem i sněhové. V Krušných horách chumelilo V úterý bude oblačno, během dne až polojasno. Teploty nad ránem klesnou na -2 až 4 stupně, přes den se dostanou na 8 až 12 °C. Ve středu se pak na ránem ještě ochladí na -4 až 2 stupně. Před den budou teploty stejné jako předchozí den, tedy mezi 8 a 12 stupni. Obloha bude jasná až polojasná, ale během dne se začne objevovat víc mraků. Ve čtvrtek už bude oblačno až zataženo, místy přeháňky. Teploty ale mírně porostou. Mrazíky by se už objevit neměly, nad ránem bude 0 až 4 stupně, odpoledne pak 9 až 14 °C. V pátek bude oblačno, místy přeháňky. Ranní teploty ještě vzrostou na 2 až 6 stupňů a podobně pak ty nejvyšší odpolední na 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy až na 17. Víkendu se týká zmíněná nejasnost s frontálním rozhraním. „Pokud budeme o víkendu ‚ležet‘ v teplém sektoru frontálního rozhraní, budou se víkendové teploty zastavovat až na 17 °C, pokud v chladném, budou to teploty v maximech kolem 10 °C. Oblačnosti a srážek ale bude dost,“ uzavřela Honsová.