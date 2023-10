Na víkend se hodně oteplí, obloha se ale zatáhne

Ve čtvrtek bude převládat oblačno až zataženo, na severozápadě s deštěm a teplotami od 8 na severu do 14 °C na jihu území.

Následující den se budou teploty na území Česka výrazně lišit. Pominou i ranní mrazíky. Oblačné počasí doprovázené ojediněle mrholením doprovodí v pátek ráno teploty mezi 10 a 6 °C, na jihu ovšem bude až 12 °C. Denní teploty se na severozápadě území budou pohybovat do 10 °C. Směrem na východ budou teploty stoupat, na jihovýchodě to bude až 24 °C. Ve východní polovině území bude rovněž silně foukat.

„V sobotu bude oblačno až zataženo, místy s přeháňkami a ranními teplotami mezi 13 až 9 °C. Na Moravě a ve Slezsku se budou ranní minima pohybovat od 18 do 13 °C,“ uvedla Honsová. Přes den bude na severozápadě do 15 °C, směrem na východ se bude oteplovat a na jihovýchodní Moravě to opět může být až 24 °C. Zpočátku dne tam bude třeba nadále počítat s čerstvým větrem.