Nasněžilo a doprava se místy komplikuje

Meteorologové i v neděli očekávají sněhové přeháňky a v horách trvalejší sněžení, napadnout tam může až 20 centimetrů sněhu. Teploty navíc klesají až k minus sedmi stupňům a vozovky mohou namrzat. Pozor by si měli dát řidiči na silnicích nižších tříd, kde se nesolí.

Na severu Čech je dnes většinou zataženo se sněhovými přeháňkami, teploty se pohybují od minus jednoho do minus šesti stupňů. Vítr fouká jen slabý. Podobné počasí vydrží podle meteorologů po celý den, teploty by měly vystoupat maximálně ke dvěma stupňům, na horách bude celý den mrznout.

Na nesolených silnicích v Krkonoších a v Orlických horách leží vrstva sněhu. Řidiči by měli být opatrní v celém Královéhradeckém kraji, který v neděli ráno zasáhly sněhové přeháňky. Teploty ráno v kraji klesly několik stupňů pod bod mrazu. Největší mráz minus deset stupňů Celsia byl na hřebenech Krkonoš, uvedli silničáři a meteorologové.

V Krkonoších meteorologové v neděli očekávají trvalejší sněžení, na návětří hor by mohlo napadnout až 20 centimetrů sněhu. Vítr by mohl na horských silnicích tvořit sněhové jazyky. V nižších polohách kraje by se přes den místy mohly objevit sněhové přeháňky.