Že muži operují na sále lépe než ženy? Výsledky studií naznačují opak

Svěřit se do ženských rukou by se vám mohlo vyplatit. Operace vykonávané operatérkami vykazují totiž nižší pravděpodobnost pooperačních komplikací i následného úmrtí. Dvě rozsáhlé studie naznačují, že se chirurgové od svých ženských kolegyň mají co učit. Rozdíly spočívají především v technice a rychlosti provedení zákroků.

Foto: Envato Elements Ilustrační snímek

Článek Lékaři v Kanadě a Švédsku přezkoumali přes milion karet pacientů. Z dat vyplývá, že operatérky prokazují významně lepší výsledky. Jedním z důvodů podle studií může být delší čas, který doktorky na sále stráví v porovnání s jejich mužskými protějšky. Výzkumný tým pod vedením doktora Christophera Wallise z nemocnice v Torontu prozkoumal pooperační komplikace a následná úmrtí u více než milionu pacientů z Ontaria mezi lety 2007 až 2019. Nejzásadnější rozdíl se ukázal při pooperačních úmrtí. Pacienti operovaní chirurgy měli o 25 % vyšší pravděpodobnost, že zemřou rok po operaci, v porovnání s pacienty, kteří prošli zákrokem pod ženskýma rukama. „Jako chirurg si myslím, že bychom se s kolegy měli nad těmito výsledky pozastavit a zamyslet se, proč tomu tak je,“ zhodnotil Wallis výsledky studie pro deník The Guardian. Německý lékař nechal u operace asistovat uklízečku Švédská studie zaměřující se na operace žlučníku přišla s obdobnými zjištěními. Pacienti operovaní ženami vykazovali méně komplikací a strávili v nemocnici i kratší dobu. Operatérky prováděly zákroky déle v porovnání s jejich mužskými kolegy a také méně často konvertovaly z laparoskopie na otevřený zákrok. Zjištění naznačují, že rozdíly spočívají v používaných technikách, míře podstupovaného rizika i času stráveném nad zákrokem. „V některých zemích panuje obecné přesvědčení, že muži chirurgové jsou lepší než jejich kolegyně opačného pohlaví. Výsledky již dříve publikovaných studií však ukazují, že ženy operují přinejmenším stejně dobře jako muži, v našem případě dokonce lépe,“ uvedla vedoucí švédské studie doktorka My Blohmová. Ambroise Paré: Ranhojič, který se stal zakladatelem moderní chirurgie