Vůně sazí i oblaka páry. Do středočeského Benešova přijely parní lokomotivy z celé střední Evropy

Třetí zářijový víkend se benešovské železniční depo vrací do dob, kdy kolem tratí voněly saze. Mezinárodní festival parních lokomotiv ukazuje nejen to nejlepší z československé lokomotivové historie, ale také z dalších evropských zemí. Kromě výstavy si pořadatelé připravili desítky speciálních jízd po okolí. My jsme přípravy této železniční události natočili a přinášíme v reportáži.

Mezinárodní setkání parních lokomotiv v Benešově u PrahyVideo: Novinky