V Brně uvařili první pivo s konopným výtažkem

„Pivo z konopí? Byla to výzva, i když zpočátku jsme to brali spíše jako várku pokusnou. Jednorázovou raritu, kterou si u nás společnost Bonghemia objednala. Pivu jsme dali název Canabis Pale Ale a s lehkými obavami jsme čekali jaký bude chuťový profil této novinky. A zřejmě jsme se trefili. Po prvních dvou malých várkách, vždy po dvou tisících litrech, se jen zaprášilo. Nyní už zakládáme kotle na jednorázový výstav šest tisíc litrů. A protože se nemá nic přehánět, na etiketě doporučujeme i množství denní spotřeby piva, které má v jedné lahvi o objemu 0,7 litru 12 miligramů CBD. Podle nás je to pět piv denně,“ řekl Právu vrchní sládek pivovaru Lucky Bastard Martin Hrubeš.