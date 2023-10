V Asii pomáhá chytat pašeráky zvířat

Jeho aktivity v Asii se však stále vyvíjejí. Pracuje tam s místními komunitami, kde vzdělávají děti, spolupracují s farmáři, ale i zaměstnávají bývalé pytláky zvířat. „Co mě roky trápí, je to neudržitelné pašování i kriticky ohrožených druhů, jako jsou luskouni. Spojili jsme proto síly s kolegou z liberecké zoo Tomášem Ouhelem a začali jsme pašeráky vyšetřovat,“ líčil zoolog. V praxi to vypadá tak, že mají v terénu místní vyškolené vyšetřovatele a s policií, armádou a úřadem ochrany přírody proti pašerákům bojují.

„Vloni se nám podařilo chytit i takzvané větší pašerácké ryby. Většina našich aktivit je mírumilovná, ale v tomto případě je naším cílem kriminálníky potrestat. Jsou to totiž často právě oni, kteří mohou za to, že spousta druhů zvířat je na samém pokraji vyhubení.“

Jedním z klíčových projektů záchranného programu na Sumatře je Kukang Coffee. Je založený na produkci, zpracování a prodeji kávy, kterou pěstují farmáři z vesnice Kuta Male. „Farmáře zapojujeme do ochrany ohrožených druhů zvířat, které žijí v jejich okolí. Káva je od nich vykupována za vyšší cenu, než jakou by jim nabídl místní trh. Oni se naproti tomu zavázali, že nebudou lovit ohrožené druhy zvířat,“ vysvětloval Příbrský s tím, že káva se pak převáží do Česka, kde se praží a prodává. Do projektu se již zapojilo přes padesát indonéských farmářských rodin.