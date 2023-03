Od herců jsem k nerozeznání, říká český kaskadér zaskakující hvězdy ve scénách na koni

Po sametové revoluci si pořídil vlastní zvířata. Když do našeho regionu začali mířit filmaři ze západu, hledali také koně a jezdce, kteří by před kamerou zvládli všechny režisérské pokyny.

„První mou velkou zakázkou byl snímek Dračí srdce,“ jmenuje Špánik. Dobrodružný film z roku 1996 se natáčel na Slovensku šest měsíců. „Poté už to jelo, jeden film za druhým,“ dodává muž, který se díky tomu stal filmovým kaskadérem.

Kaskadérem je i Henryho bratr Erik, jenž si v Janu Žižkovi rovněž užil své. Musel totiž z koně spadnout do vody, pochopitelně v dobovém kostýmu, tedy i v brnění. Natáčelo se v lomu Velká Amerika na Berounsku i v krytém bazénu, kde filmaři vytvořili umělou jeskyni. „Ať je člověk sebelepší plavec, v brnění jde okamžitě ke dnu. Proto ve vodě čekali potápěči, aby kaskadéry po pádu do vody okamžitě vytáhli na hladinu,“ popisuje Henry Špánik.

Když Henry Špánik zrovna nenatáčí, pracuje jako šéf programu v zábavním parku Šikland ve Zvoli nad Pernštejnem, kde je možné se ubytovat v prostředí westernového městečka. „Sháním kaskadéry a jezdce na koních pro vystoupení, od května do října také pořádám s hosty vyjížďky do krajiny,“ vysvětluje nám. Byť květen ještě ani zdaleka není, příznivé počasí nám umožnilo pokračovat v povídání během projížďky.

Dostáváme základní pokyny, čeho bychom se měli vyvarovat. „Není dobré chodit ke koni potichu a zezadu. Zvíře o vás pak neví, a když se ho dotknete, mohlo by se leknout a kopnout vás,“ říká Henry Špánik. Nasedáme, dáváme nohy do třmenů a vyrážíme na cestu.

Čekají nás čtyři kilometry, kdy pojedeme ze Zvole do Rozsíčky. Cesta pro koně je značená stejně jako turistické trasy pro pěší, pouze značka se trochu liší – v našem případě následujeme červené kolečko v bílém poli. „Jen na Vysočině je osm set kilometrů značených tras. Kvůli kůrovci se pokácela řada stromů a s nimi bohužel zmizely i některé značky,“ vysvětluje náš doprovod.

Zvíře pod námi zvládne rychlost až sedmdesát kilometrů v hodině, my ovšem jedeme krokem. Kocháme se krajinou a posloucháme další historky ze života našeho průvodce. „Chtěl jsem si vyzkoušet, jak se cestovalo v dřívějších dobách. Spolu s kamarádem jsem se proto vypravil ze Šiklandu do Prahy na koni. Jeli jsme dva týdny,“ vzpomíná Henry Špánik.

Pokud vám to připadá jako dlouhá doba, vyvede vás kaskadér z omylu: „V Šiklandu se u nás zastavil člověk, který jel na koni z Mongolska do Paříže – cesta mu trvala dva roky.“

Henry Špánik v minulosti odletěl do Spojených států, spolu s majitelem Šiklandu Liborem Šiklem. Společně tam čerpali inspiraci, jak pracují tamní kovbojové a jak funguje rodeo. „V Arizoně jsme chytali do lasa krávy a značkovali jsme malá telata. Na ranči, kde měla naše hostitelka čtyři tisíce krav, jsme strávili tři měsíce,“ zasní se dobrodruh, jenž jako kovboj vystupoval i v zábavním parku samotného Hollywoodu.

Poté venku usedá na koně a zpět do Šiklandu jede s námi. Na koních je poznat, že si cestu zpět užívají. „Už vědí, co je čeká a jak dlouho pojedou,“ vysvětluje Henry Špánik. Občas by se rádi rozeběhli, náš doprovod je má však naštěstí pevně pod kontrolou. Je poznat, že má zvířata vytrénovaná.