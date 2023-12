Nejlepší z odolných vín se stala Saphira z jižní Moravy

A byla to právě Saphira, konkrétně výběr z cibéb ročníku 2021 vinaře Miroslava Volaříka z Mikulova, která získala titul pro absolutně nejlepší víno soutěže.

Miroslav Volařík přidal i druhou velkou zlatou medaili pro moravská vína, k nim ještě jednu zlatou a stříbrnou, a stal se tak nejúspěšnějším zástupcem z Česka. Co do počtu medailí – sedm – se nejvíce zadařilo vinařství Vinselekt Michlovský se sídlem v Rakvicích.

„Výsledky ze soutěže PIWI International Wine Challenge 2023 nás samozřejmě velmi potěšily, ale za důležitější považuji to, co obecně tato soutěž přináší, a to je prezentace a propagace PIWI odrůd, které si získávají stále větší pozornost milovníků vín. Naše vinařství pěstuje a zpracovává čtyři různé PIWI odrůdy, Solaris, Saphira, Johanniter a Hibernal, a výsledky z mezinárodních soutěží potvrzují, že výběr těchto odrůd byl správný,“ uvedl Miroslav Volařík.