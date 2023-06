Jan Kraček: Říká si Ten s vínem a rozesmává lidi

Humor, nadhled a neodmyslitelná sklenka v ruce se staly jeho poznávací značkou. Lidé se jeho vtipům smějí možná i proto, že se často zastávají slabších. Ať už to jsou holky s nadváhou, rozvedené ženy, nebo LGBT komunita. Umí si dělat legraci i sám ze sebe a často používá převleky a paruky.

Připadal jsem si na sítích starý, něco jako poslední mohykán. Je to prostředí lidí o dost mladších

Není z Moravy, jak by se při jeho oblibě vína dalo čekat, ale z Kladna, kde vyrůstal. Nyní žije v pražských Letňanech a tady také natáčí většinu svých skečů a videí.

Čím šílenější, tím lepší

Na sociálních sítích je vlastně nováčkem. Rok se jen rozkoukával a učil se, jak to ve virtuálním prostředí chodí. „Připadal jsem si tam starý, něco jako poslední mohykán. Přece jen je to prostředí lidí většinou o dost mladších, než jsem já,“ přiznává Jan Kraček.

Postupně se ale s internetovým prostředím, zejména TikTokem sžil a osmělil se natočit pár vlastních příspěvků. „Původně jsem jen po večerech klábosil na videochatu s kamarádkami. I u trablů jsme se řehtali. Všiml jsem si, že mým vtipům se docela dost smějí.“ A tak natočil první video.

„Byla to reakce na kluka, co urážel jiné, a postupně přibyly další. Moc mě to baví, našel jsem se v tom,“ tvrdí. Jeho videa se postupem času měnila, protože zjistil, co lidi baví nebo jaká délka příspěvku je optimální, aby ho lidé rádi zhlédli až do konce. Česka scéna je podle Kračka specifická. „Čím šílenější a bizarnější video je, tím má větší úspěch.“

Jenže pak mu účet zrušili. „Asi závist, někdo mě nahlásil,“ krčí nad tím rameny.

Založil si tedy účet nový a za pár měsíců měl své fanoušky zpět. Otevřel si také profil na Instagramu, kde vystupuje jako Ten s vínem. Svoje skutečné jméno tam příliš zveřejňovat nechce.

V rodině milují humor

„Nepotřebuji se nikde předvádět sám za sebe, jsem prostě komik. A moje přezdívka? Vznikla jednoduše. Ve svých příspěvcích jsem většinou měl v ruce plnou skleničku, tak mě lidi znali. A když mě pak potkali na ulici, šťouchali do sebe a říkali, hele, to je ten s vínem. A tak jsem toho využil a pojmenoval se tak.“ Do té doby si říkal jednoduše Honziinoo.

Moje maminka říkala, že kam mě postaví, tam mě i najdou. Komika jsem v sobě objevil až teď

Už v rodném Kladně mu jako malému učarovalo loutkové divadlo. Často ho navštěvoval, protože tam jeho babička pracovala jako účetní a organizátorka.

„Moc se mi tam líbilo. Ale že bych se předváděl, na to jsem nebyl. Jako bavič třídy jsem se rozhodně neprojevoval. Moje maminka vždycky říkala, že kam mě postaví, tam mě i najdou. Byl jsem takové klidné dítě. To můj mladší brácha, to bylo něco jiného. Trochu hyperaktivní, vlastně neřízená střela. Naši ho dali na hokej, aby jeho energii nějak usměrnili. Myslím, že mě i trochu šikanoval,“ žertuje.

Na dětství vzpomíná rád a rád dává k dobru historky z té doby. „Jako děti jsme často jezdili s babičkou a dědou pod stan. I do zahraničí. Náš děda si velice rád přeléval alkohol, a obzvlášť fernet, do PET lahví od coca-coly. Vzpomínám si, jak jsem měl jednou hroznou žízeň a děda popletl lahve. Dal mi napít omylem z té, kde byl fernet. Dodnes nemohu zapomenout, jaký jsem z toho měl šok. Běhal jsem kolem stanu a neustále plival kolem sebe. Nemohl jsem tu pachuť dostat z pusy. Dnes už si samozřejmě občas panáčka fernetu dám moc rád.“

Foto: Milan Malíček, Právo „Pořád hledám něco nového, čím bych lidi pobavil,“ říká komik

Rodina ho velmi ovlivnila. Jeho otec je také velký milovník vína a pravidelně jezdí na degustace na Moravu.

„K vinné kultuře jsem měl blízko. A humor? Ten se u nás taky pěstoval vždycky. Máme rádi legraci, rádi se smějeme a všichni vtipkujeme na účet ostatních z rodiny. Někdy až sarkasticky včetně naší babičky, která moje videa taky s oblibou sleduje.“ A kouká na ně i jeho bratr, který mu dokonce pod stromeček nadělil paruku. Ve svých parodiích totiž často paruku nasazuje, tak aby je mohl střídat.

Sledují ho většinou ženy

„Někdy si říkám, že jsem se možná minul povoláním,“ směje se influencer a komik. Vystudoval střední ekonomickou školu a pohyboval se třináct let v hotelových službách. Nyní rozváží jídlo a každé odpoledne věnuje přípravě svých vtipů a natáčení videí. Na všem pracuje zcela sám.

Jeho kratičké sekvence, kdy třeba otec rodiny prohodí odvoz syna do školy s kastrací kocoura, přičemž ve školních lavicích zasedne kocour, někdy, pravda, balancují na hraně vulgarity. S oblibou také přehrává staré dobré vtipy jako scénky, v nichž hraje jen on sám, a hojně u toho využívá mimiku.

Osmdesát procent jeho fanoušků tvoří ženy, jejichž problémy si bere na paškál nejčastěji. Ať už jsou to diety, móda, utrácení, nebo partnerská komunikace. „Jejich věkové rozpětí je asi od patnácti do pětašedesáti,“ odhaduje. „No a co mají ženy nejraději? Přece víno! Mnoho žen na mateřské si dá skleničku, rozvedené ženy taky. A chtějí si povídat. Tak to pro ně rád udělám.“

Nemám rád lidi, kteří se napijou a jsou pak smutní nebo agresivní. Takové kolem sebe mít nechci

Svým fanynkám žertovně přezdívá Alkočubky, ale nemyslí to nijak hanlivě. Je to výraz jeho svérázného humoru. Každý večer od pondělí do čtvrtka pro ně vysílá online živé přenosy. „Nalijeme si a povídáme si. Je to taková improvizovaná talkshow.“ Většinou pak trvá až do půlnoci. Ale hlavně se smějí a dělají vtípky. „Když se pije, má být veselo. Nemám rád lidi, kteří se napijou a jsou pak smutní, nebo dokonce agresivní. Takové lidi kolem sebe mít nechci,“ říká Jan Kraček.

Pánbůh i ďábel

V jeho videích drží skleničku s vínem i samotný pánbůh, ďábel, děcko, mamina nebo holka schovávající se před velikonoční pomlázkou. Všechny postavy hraje samozřejmě on sám v různých převlecích. Často také se sklenkou v ruce přemítá a filozofuje, což vyvrcholí nějakým vtipným závěrem. „Bezedná studnice nápadů, miluju vaše videa, boží scénka, umírám smíchy, klobouk dolů před vámi,“ píše mu třeba fanynka. A takové pozitivní reakce ho nabíjejí.

„Samozřejmě že se najdou i nenávistné komentáře. Těch je ale menšina. Jinak mi lidé vyjadřují podporu. Dokud to šlo, odpovídal jsem každému. Teď už to v tom velkém objemu zpráv nestíhám, ale snažím se,“ podotýká komik, který ve volném čase rád vaří a také venčí smečku psů, kterou má jeho maminka.

Má své hranice, které jako komik nepřekračuje. Nesnáší, když si lidé utahují z jiných kvůli vzhledu, případně nadváze nebo orientaci. „Často si na paškál beru mladé kluky, co zesměšňují vzhled holek, a občas i holky, i když ty to dělají méně,“ tvrdí influencer, který žije se svým přítelem už osm let ve spokojeném vztahu. Přítel za ním přijíždí o víkendech, protože přes týden pracuje mimo Prahu.

Jakmile přijede přítel, zahazuju telefon

„Samozřejmě i on má rád víno. Žít s abstinentem by mě nebavilo,“ směje se. Protože přítel pracuje přes týden mimo Prahu, má Jan po práci volno. A to se pak věnuje přípravě videí a jejich natáčení. Sebere to prý hodně času. Prochází sociální sítě a hledá inspiraci. Probírá, jakých situací byl svědkem a jak by se daly vypointovat. Videa natáčí a stříhá sám. Nápadů má zatím prý dost.

„Po večerech vysílám živě pro fanoušky. Na sociálních sítích trávím tedy hodně času. Ale jakmile přijede přítel, zahazuju telefon,“ říká. O víkendech spíš odpočívají. Samozřejmě se skleničkou vína. „Jinak si to nedovedu představit. Ne že bych byl alkoholik, ale sklenička dobrého bílého vína k televizi je pro mě ideálním relaxem.“

Spolupráce s vinaři

Na základě jeho videí oslovilo Jana Kračka vinařství Gazaň Winery. To má zajímavý příběh. Provozuje jej Jiří Gazaň, který je potomkem francouzského kolonisty Nicolase Gazaina. Ten přišel roku 1771 na pozvání Marie Terezie na Moravu a usadil se v Čejči.

Jiří Gazaň tu založil roku 2018 vinařství, ačkoli nezdědil po předcích ani vinohrad, ani zkušenosti a návod, jak víno vyrobit. K vínu se propracoval postupem času a s láskou k historii. Dá se říct, že si ho víno našlo samo. Vyrábí menší šarže vín vynikající kvality.

Jeho syn Michal, který má na starosti propagaci, oslovil ke spolupráci právě Toho s vínem. Stalo se to krátce poté, co v jednom ze svých takzvaných sešitých videí pozitivně zareagoval na záběry lahvování vína právě tohoto vinařství. Nyní je jeho ambasadorem.

Negativní lidi nemá rád

„Sešité video je výraz, který se často používá na TikToku. Jde o video, které reaguje na video někoho jiného a dovypráví ho po svém. Vypointuje ho, dodělá mu nečekaný závěr. To dělám často a baví mě to,“ vysvětluje influencer, kterého těší, že může propagovat české víno. I když si občas dá i italské, ta česká má nejradši.

„Spolupráce s moravským vinařstvím si vážím. Neberu totiž všechny nabídky ke spolupráci. Tuhle jsem vzal s potěšením. S vinaři jsme se skamarádili a domlouváme různé akce, což mě baví.“

Samozřejmě sleduje i svou konkurenci. Na rozdíl od mnoha jiných influencerů ale nesdílí všechno ze svého života. „Tam jsem se zatím nedopracoval. Nemám pocit, že by můj život fanoušky zajímal,“ domnívá se a prozrazuje, kdo zase pobaví jeho.

Rád se podívá na videa Dana Bek, Daníka Rokece nebo Martina Hranáče. Líbí se mu, že jejich humor je osobitý. „Občas se inspiruji nějakým trendem nebo videem ze zahraničí, které pak natočím podle sebe, ale to je úplně běžné.“

Často vtipkuje i v soukromí. „Není to tak, že bych se vyblbnul na TikToku nebo Instagramu a doma pak byl za škarohlída. S přítelem se rádi smějeme, jsem prostě veselý. Samozřejmě že to nejde každý den, někdy na mě taky padnou různé těžší pocity, ale to přejde. Když mám náladu pod psa, nechci tu negaci v žádném případě přenášet na své okolí. Moje heslo je, že musí být hlavně veselo.“

I když víno miluje, someliérský kurz zatím absolvovat nehodlá. „Ale že na sobě musím makat, to je mi jasné. Pořád hledám něco nového, čím bych lidi pobavil, protože mě prostě baví přinášet lidem radost.“