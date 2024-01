Boom extrémně sladkých vín podle sklepmistra skončil, slámové ale z nabídky vinařů nezmizí

Výtěžnost objemu moštu je u ledových i slámových vín obdobná, se slámovým vínem jsou ale spojená menší rizika i náklady. „Slámové má výhodu, lze jej dělat každý rok, u ledového je to o čekání na mráz. A to je problém,“ připomněl sklepmistr. Mráz s předepsanými nejméně sedmi stupni pod nulou přichází každou zimu v jiný čas. Hrozny tak musí čekat ve vinici na sklizeň, a to znamená sázku do loterie.