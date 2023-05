Zpěvák Michael Kocáb: Zavedli na mě profylaktické opatření

Vzpomínám si, že jsem se pokusil proti tomu postavit a řekl jsem, že si lehnu naproti. Oni mi ale odpověděli, že ne, že mi tu postel připravili tak, aby to bylo co nejpohodlnější, a že jinde spát nemůžu.

Když jsme zahájili koncert v sále dnešní budovy královéhradecké filharmonie, všiml jsem si, že se v hledišti pohybuje kameraman s betacamem, tehdy novým modelem kamery. Věděl jsem, že u nás v té době ještě betacamy nebyly, ale říkal jsem si, že by to mohl být nějaký zahraniční reportér. Natáčel úplně všechno.

Koncert pak byl policií přerušen někdy ve druhé části. Vrátili jsme se zmateně do šatny a dolehly k nám zprávy, že fanoušky vyhánějí ze sálu. Někteří nám potom řekli, že procházeli uličkou mezi milicionáři a esenbáky s pendreky. K nám do šatny vrazili tajní a ihned nás odvezli v antonech na výslech. V kostýmech. Neumožnili nám ani se převléknout.

Hodili to na nelegální výrobu plakátů. Musím přiznat, že to byl dobrý důvod, protože jsme plakáty v Německu skutečně vyrobili. Pojí se s tím z dnešního pohledu docela vtipná historka, kdy se náš baskytarista Vilém Čok rozhodl, že bude opakovaně lhát v přesných číslech.

Co to bylo?

To bylo opatření, které odvodila sovětská KGB od zemědělských opatření. V těch šlo o izolaci vadného kusu prasete od ostatních. To se pak převedlo na lidi. Naše Státní bezpečnost to od Sovětů samozřejmě převzala a pro mě to znamenalo, že jsem přišel o všechno. Nemohl jsem v hudbě dělat vůbec nic.