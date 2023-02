Zpěvák Henry Rollins: Jako druh jsme dorazili do slepé uličky

Rozdělil Donald Trump Ameriku, nebo už byla rozdělená dříve?

Spojené státy byly v moderní době rozdělené minimálně od roku 1861, kdy začala občanská válka. Myslím si, že pořád žijí, tvoří, schvalují zákony a hlasují v její ozvěně. Otroctví bylo zrušeno ve třináctém dodatku, ale místo toho, aby zahynulo, proměnilo se v korporátní infrastrukturu a nyní existuje v mnohem záludnější formě zvané minimální mzda.

Domnívám se, že Trump a množství zvláštních zájmových skupin přesvědčili miliony lidí žijících v USA, že jejich zemi jim berou nebílí, LGBTQ komunity, muslimové, ženy a liberální, komunistické a socialistické hordy a oni se tomu musejí postavit. Pokud nejste dost chytří, může vám to dávat smysl. Nevím, jestli z toho USA vybřednou.

Jaký máte názor na válku na Ukrajině?

Myslím, že je zcela zavrženíhodné, čeho se Putin dopustil. Nejen na ukrajinském lidu, ale i na všech mladých Rusech, které posílá na smrt. Nejsem vojenský expert, ale zdá se mi, že pokud Putinovy síly nebudou rychle čelit drtivé síle, změní se tento konflikt ve vleklý, trvající roky, v pomalu se odvíjející hororové představení, jemuž bude svět svědkem. Nevím, jak to skončí.

Mění se svět k lepšímu? Když vidím válku na Ukrajině, mám pocit, že jsme se ocitli ve slepé uličce.

Myslím, že lidé jako druh do ní už dorazili. Součet lidí plus války plus průmyslový pokrok plus hegemonie Západu plus predátorský kapitalismus plus ropa plus cokoli jiného se nakonec něčemu rovná. Ale co bude na druhé straně toho všeho? A tam myslím teď jsme.

Pro mě je to spirála smrti. Jak se přírodní zdroje zmenšují a mocné země odmítají, aby se všichni dostali na palubu udržitelných zdrojů energie, tak spolu s explozí populace nevím, co jiného se stane, než že se lidé udusí sami.

Jak velký vliv měl na váš život covid-19?

Naneštěstí byl podstatný. Abych mohl dělat to své, potřebuji sály plné dýchajících lidí. Ale něco jako globální pandemie tomu může stát v cestě. Loni jsem byl schopen udělat sto čtrnáct vystoupení, takže se věci tak nějak vrátily do svých koleji. Jen nevím, jak dlouho to vydrží.

Nechybí vám někdy koncertování a zpěv na pódiu?

Nechybí. Dělal jsem to až na pokraj smrti, jak někdo jednou řekl. Nemám víc otázek. Od té doby až do nynějška není množství diváků důvod, proč jezdím na turné. Snažím se dělat něco, co má smysl. Kdybyste mi řekl, že bych mohl vydělat miliony dolarů za jediné turné s kapelou, za nějakých sto koncertů řekněme v příštím roce, neudělal bych to. Chtěli byste vidět něco směšného, žalostného a hluboce smutného? To bych byl já ve třiašedesáti letech na pódiu s kapelou. Když to skončilo, tak to skončilo, když je to pryč, tak je to pryč.

Zajímá vás stále hudba jako posluchače?

Od roku 2004 mám rozhlasový pořad. Celou dobu si kupuji desky. Nemyslím si, že jsem někdy poslouchal hudbu víc než teď. Je tu hodně dobrých kapel. Teri Gender Bender, the Prize, Blonde Revolver, Sweet Knives, Gee Tee, Snooper, Freak Genes, the Bobby Lees, Young Prisms, Midnite Snaxxx, the Mall, Girlsperm, Straight Arrows. Nemyslím si, že na tom byla nezávislá hudba někdy lépe než právě teď.