Zpěvačka Elizabeth Kopecká: Jágr mi ve spoustě věcí poradil

Vaše novinka Good Times je o dívce, která stále myslí na svého bývalého kluka. To špatné nám totiž paměť vymaže a pak se nám zdá, že to byly dobré časy, že?

Přesně tak. Měla jsem psychologii, když jsem studovala na FHS (Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy), a tam jsme probírali selektivní paměť. Člověk si pamatuje to, co chce, vytěsní špatné věci. V tomhle případě je to o tom, že jsem vytěsnila ošklivé vzpomínky, chybí mi hezké romantické chvíle s partnerem.

Takže je to autobiografická písnička?

Asi ano, i když tohle se děje spoustě lidí. Je to ze života.

Ale zapomínat je umění, ne? Kdybychom si vše pamatovali, zbláznili bychom se z toho.

To je pravda. Myslím, že vztahy hledáme proto, že máme rádi lásku, ty emoce. Písnička je o tom, že chci zpátky to hezké. I když samozřejmě někdy je lepší zapomínat. To se mi také děje, že raději zapomenu.

Nedávný klip k vaší písničce Summer Boyfriend je o hledání movitého partnera. Působí tak přehnaně, že to musela být spíš parodie na zlatokopky, ne?

Byla to parodie, nadsázka. Mně to přišlo vtipné. Chtěla jsem něco rychlejšího a tu písničku mám moc ráda, jen někteří lidé vzali její obsah vážně, což je škoda.

Foto: archiv Elizabeth Kopecké Elizabeth Kopecká

Ano, objevily se reakce, že dáváte špatný vzor mladým dívkám…

Někdo, kdo mě zná, by tohle nikdy neřekl. Mám magisterský titul z Univerzity Karlovy, nejsem člověk, který by nikdy nic nedělal. O to víc mě to zarazilo. V klipu Summer Boyfriend jsem chtěla poukázat na to, že některé holky nemají jiný cíl než ulovit bohatého partnera, aby nemusely nic dělat.

V klipu taky zpíváte, že vaším vzorem je Madonna, ale to asi taky nebylo myšleno vážně, že?

Madonna měla písničku Material Girl, proto mi přišlo cool to tam dát. Zpívá tam o penězích, takže to bylo takové pojítko. Její starší tvorba se mi líbila.

Kdo je tedy tím hlavním vzorem?

Mám hodně ráda Adele a Rihannu, jejich písničky se mi dobře zpívají, ale Miley Cyrus mám nejradši. Strašně se mi líbí její poslední album, je nadčasové. Mám hrozně ráda, když je hudba nadčasová, a o to jsem se snažila i v Good Times. Chci dělat nadčasovou hudbu s živými nástroji, nevidím svou tvorbu v elektronice.

Jste stále ještě na začátku kariéry. Máte hudebního mentora?

Mým mentorem je Honza Muchow. Dělala jsem s ním písničky a doufám, že v budoucnu je s ním budu dělat dál. Máme už něco domluveného. Všechno mu posílám a on mi vše schvaluje. A nově Michal Máka, což je můj manažer ze Supraphonu. Hodně dám i na svou učitelku zpěvu Pavlu Fendrichovou.

A co životního mentora?

To je moje rodina, maminka, teta a babička s dědou. Vyrůstala jsem bez otce. Rodina hodně trvala na tom, abych získala vzdělání, a teď, když ho mám, podporují mě i v hudební kariéře.

Foto: archiv Elizabeth Kopecké Elizabeth Kopecká

Předpokládal jsem, že jako mentora zmíníte Jardu Jágra, pro nějž jste dříve pracovala jako marketingová asistentka…

Jarda Jágr vlastně taky, v některých ohledech. Ve spoustě věcí mi poradil. Šlo o takové obecné věci jako – makej, zapracuj na postavě, nepolevuj v kariéře.

Říkala jste, že jste vyrostla bez tatínka. Je na tom možné nalézt i něco pozitivního?

Minimálně díky tomu vím, že chci manžela, který se bude o svoje děti starat. Moje mamka musela zastat roli otce a i já mám trochu mužské energie v tom smyslu, že chci všechno zvládnout. Když nastanou stresové situace, nepanikařím. Snažím se je vyřešit.

Máte nějaký vysněný duet s hvězdou?

Já bych hrozně chtěla duet, ale vůbec nevím, koho bych pro něj oslovila. Líbí se mi hodně interpretek, ale z mužů nevím. Zpívám v angličtině a tady moc anglicky zpívajících Čechů není. I když teď chci vydávat českou písničku.

Zpívala bych asi s kýmkoliv, kdo by mi dal tu šanci. Ale je málo umělců, kteří dají šanci mladým interpretům. Být úspěšný a udělat duet s někým méně slavným je podle mě krásné gesto.

Jak strávíte léto?

Hodně budeme řešit klip k české písničce. Máme ji i v anglické verzi. A potom koncerty. Moc se těším.