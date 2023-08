Životice: Obraz (po)zapomenuté tragédie s hlasem Norberta Lichého

· Hodně lidí sní o vlastním domě. Takže když se objeví nabídka, na kterou by rodina se svým rozpočtem i za cenu drahé hypotéky dosáhla, je to lákavé. Rekonstrukce? To už nějak zvládneme, zní pak u domácích porad. Jenže takový sen může člověka i zruinovat, když... Celý článek