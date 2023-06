Zemřela herečka Glenda Jacksonová

Glenda Jacksonová první velké úspěchy slavila v letech 1964-1965 na jevištích v Londýně i New Yorku, a to v roli vražedkyně Charlotte Cordayové v inscenaci hry P. Weisse Pronásledování a zavraždění Jeana-Paula Marata.

Uznávaná herečka se začátku 80. let 20. století aktivně věnovala politice. V letech 1992-2015 se proto vzdala herectví a působila v Dolní sněmovně jako labouristická poslankyně.

Později se vrátila na filmové plátno a v roce 2020 získala cenu BAFTA za roli v televizním dramatu Hledá se Elizabeth (Elizabeth Is Missing, 2019). Točila do konce života. „Nedávno dokončila natáčení filmu The Great Escaper (Velký útěkář), ve kterém hrála společně s Michaelem Cainem,“ upřesnil Larner.