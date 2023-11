Zemřel knihkupec a spisovatel Vratislav Ebr

Do jeho života krutě zasáhla druhá světová válka. Narodil se v roce 1942 v pražské pankrácké věznici Františce Sívkové, která byla sestrou Josefa Valčíka, jednoho z parašutistů zapojených do atentátu na Reinharda Heydricha. Po porodu ji nacisté poslali do plynové komory, Ebrův otec byl zastřelen v Mauthausenu. Malý Vratislav byl až do konce války umístěn v kojeneckém ústavu v Praze-Krči, poté ho adoptovali manželé Ebrovi.