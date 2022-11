Zemřel Dan McCafferty, bývalý zpěvák Nazareth

Dan McCafferty vydal tři sólová alba. Poslední Last Testament vyšlo v roce 2019. Velmi úzce s ním na něm spolupracoval český hudebník Karel Mařík, se kterým ho pojilo dlouholeté přátelství. Videoklip k písni Tell Me se natáčel v prostředí pražských přístavů. Videoklip k písni You And Me vznikl rovněž v Praze pod režijní taktovkou světově uznávaného fotografa Antonína Kratochvíla. Autorem textu je spolu se zpěvákem český hudební publicista Miloš Skalka.