Začíná filmový festival Berlinale. Cenu dostane i Steven Spielberg

Slavnostní projekcí amerického filmu She Came to Me (Přišla ke mně) režisérky Rebeky Millerové s Anne Hathawayovou v jedné z hlavních rolí začne ve čtvrtek večer v Berlinale Palastu v německé metropoli 73. ročník mezinárodního filmového festivalu Berlinale.

Foto: KVIFF Classics Sedmikrásky Věry Chytilové budou znovu v kinech, na Berlinale