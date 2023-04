Xindl X vstupuje singlem Smíšený pocity do další éry

Spolu se songwriterem Jendou Vávrou si vytipoval několik muzikantů a společně se pustili do nahrávání. „Začali jsme se zavírat do zkušeben a studií. Nesnažili jsme se napsat hit, něco, co zní jako Xindl X. Prostě jsme si nedávali žádná omezení. Jen jsme zkoušeli napsat něco, co nás bude bavit,“ dodává.