Weinbergerův Švanda dudák v Národním divadle

Dílo, jež ve třicátých letech 20. století hrála newyorská Metropolitní opera nebo londýnská Covent Garden, nastudoval režisér Vladimír Morávek a dirigent Zbyněk Müller jako součást projektu Musica non grata, který oživuje odkaz pronásledovaných skladatelů a připomíná hudební život meziválečného Československa.

„Je to nádherná opera a Čechové ji neznají, přitom je to jedna z nejslavnějších českých oper, jež uhranula svět. Jsme v situaci, kdy se zastáváme čehosi, čemu bylo ublíženo. Jsme tímto dílem okouzleni a dáváme je nyní k dispozici, aby zaznělo co nejdůstojněji, nejvelkolepěji, aby uhranulo Prahu. Hudba je ohromující, postavy jsou zábavné, místy i legrační, sbory pak absolutně fascinující. A jde o dílo na téma souboje dobra a zla v duši Čecha,“ uvedl na úterním předpremiérovém setkání s novináři režisér Vladimír Morávek.