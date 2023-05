Výtvarník Milan Knížák: Nudí mě celé současné umění

Umění nemá přežít! Je ho příliš mnoho. Zároveň umění nelze zakazovat, ale je důležité vytvořit nějakou překážku, která by umění trochu eliminovala. To by možná byla cesta k jeho znovuobjevení.

K současnému umění jste skeptický, tím se netajíte. Co by ho mohlo posunout?

Nedovedu si představit, jak bude pokračovat sám život, tudíž si nedokážu představit, jak bude anebo nebude pokračovat samo umění. Umění je magická součást života přímo na něm závislá a přináší něco, co běžný život nemá. Něco jako kus Boha v každém z nás. I když jsem ateista, vnímám Boha jako entitu, která nám je neznámá, která je nad námi a my nevíme, jaká je a jestli vůbec je. Takže když nevím, jaký bude život, tak se mi jeví umění jako nepodstatné.

Vystavují mí studenti a já, tedy lidé, s nimiž je můj život provázán. Víc než to, co jednotlivě dělají, dává smysl to, co dělají dohromady. Ta výstava se snaží najít něco, co ty umělce spojuje. Společně se pokoušejí něco posunout, dát umění nějaký význam.