Výstava: Ostrava za sametové revoluce nezaspala

Výstava je určena jak veřejnosti, tak i studentům. „Od pondělí do čtvrtka bude probíhat osm lekcí se studenty – přijdou třídy z gymnázií a středních škol, ale i ze základních škol,“ sdělil autor výstavy Jiří Sochorek.

„Pak se přesuneme do místnosti, kde je nainstalovaná výstava. Zde se dozvědí informace o ostravské sametové revoluci. Konkrétně o událostech od 17. listopadu 1989 až do 3. ledna 1990. Toto datum je pro Ostravu klíčový mezník, protože ji navštívil čerstvě zvolený československý prezident Václav Havel. Byla to po Praze jeho první oficiální návštěva města v republice,“ upozornil Sochorek, který v muzeu pracuje jako edukátor.