Výstava Antonín Dvořák Superstar. Od hudby k filmu a známkám

Návštěvníky zámečku, který Dvořák miloval a jezdil sem více než dvacet let na letní prázdniny, čeká také výstava kompletní řady českých a československých známek s Dvořákovým portrétem, které vznikaly od 30. let minulého století do současnosti. A některé zahraniční známky, na kterých byl Dvořák vyobrazen např. v Mongolsku či Guineji.