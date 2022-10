Vyšla píseň Queen s Freddiem Mercurym

Osm let po premiéře poslední písně Let Me In Your Heart Again se britská skupina Queen vrací v nejslavnějším pokračování, s Freddiem Mercurym za mikrofonem. Ve čtvrtek byla zveřejněna píseň Face It Alone, která dosud ležela v archivu.

Queen Face It AloneVideo: Bez zdroje

Článek Během nahrávání alb The Miracle (1989) a Innuendo (1991) byla kapela po tvůrčí stránce plodná. Zatímco Mercury v těch letech bojoval se smrtelnou nemocí, které v listopadu 1991 podlehl, ostatní členové formace tvořili s vědomím, že mu nezbývá mnoho času. V té době bylo napsáno několik desítek písní. Některé vyšly na zmíněných albech, jiné zůstaly v archivech. Během let na internet unikly části nebo celé demosnímky různých skladeb či hudebních nápadů. Nejinak tomu bylo i v případě písně Face It Alone, o jejíž existenci fanoušci Queen věděli. Kvalita nahrávky byla nicméně špatná a málokdo čekal, že by kytarista Brian May a bubeník Roger Taylor, dva Mercuryho souputníci z nejslavnějšího období kapely, někdy píseň oživili přidáním nových částí a „vyčištěním“ zpěvové linky. Demosnímek písně Face It Alone údajně vznikl v létě roku 1988, kdy se nahrávalo album The Miracle. Původní verze měla mít deset minut, ale nikdy nebyla v té podobě dostupná veřejnosti. Melodie je postavena na kytarových zvucích, její plačtivost je přitom v kontrastu s Mercuryho pevným a silným hlasem. Text je o protivenstvích, kterým musí lidé čelit. Vznešený charakter skladby pak dotváří dojemné kytarové sólo Briana Maye.